Aborto: Meloni, circolare Piemonte scelta coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolare della Regione Piemonte sull'aborto farmacologico è "una scelta coraggiosa e di buon senso, che rispetta pienamente il dettato della legge 194. Sono felice che a portarla avanti, con determinazione e competenza, sia stata Fratelli d'Italia e che su questo tema il centrodestra abbia trovato una sintesi". Lo afferma, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Bene il divieto di somministrazione della pillola RU486 nei consultori e l'attivazione di sportelli informativi negli ospedali per difendere la vita nascente e aiutare la maternità difficile - sottolinea -. Fratelli d'Italia continua a contestare le nuove linee guida ministeriali e a chiedere al ministro Speranza di ritirarle, perché è un provvedimento che banalizza l'aborto in una pratica fai da te" ed espone le donne a grandi rischi per la salute".(Com)