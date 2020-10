Decreto Agosto: Ciriani-Lollobrigida (Fd'I), da Fratelli d'Italia no a ridicola offerta maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Senato e Camera di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, affermano di aver chiesto, in merito al decreto Agosto, "un confronto serio nel merito e non mancette per cercare di far tenere i toni bassi all'opposizione. La maggioranza ha offerto 5 milioni di 25 miliardi, una vera e propria elemosina. Ma fossero stati anche 20 volte di più - spiegano i due parlamentari in una nota - non è quello che vogliamo. Per noi il confronto e la condivisione nell'interesse della nazione è l'unico prezzo che bisogna pagare per vederci collaborativi. Fino ad ora solo appelli ma nessun momento di confronto reale nè con Conte nè con i suoi ministri. Abbiamo presentato migliaia di proposte, che se accolte avrebbero permesso di arginare i disastri provocati da questa emergenza ma anche dalla cialtroneria di un governo tutto teso a cercare provvedimenti utili alla propria sopravvivenza". Gli esponenti di Fd'I aggiungono che "il governo continua nel suo atteggiamento di finta collaborazione, così come accaduto per gli altri provvedimenti varati nei mesi scorsi. Infatti, anche nell'ambito del decreto legge Agosto la maggioranza ha risposto a Fratelli d'Italia secondo la logica del prendere o lasciare, impedendo che si svilupp asse qualsiasi ipotesi di collaborazione. Nel merito, grazie al grande impegno del nostro capogruppo in commissione Bilancio, Nicola Calandrini - sottolineano ancora Ciriani e Lollobrigida -, avevamo presentato una serie di emendamenti di merito, e non ostruzionistici, al fine di migliorare il decreto. La maggioranza, però, sui 25 miliardi previsti dal decreto legge Agosto ci ha offerto di poter disporre di qualche milione". (segue) (Com)