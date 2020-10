Decreto Agosto: Ciriani-Lollobrigida (Fd'I), da Fratelli d'Italia no a ridicola offerta maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ciriani e Lollobrigida, "francamente questa offerta, ridicola nell'entità, somiglia tanto ad una presa in giro e ad un'elemosina. Perciò, ribadiamo che non siamo interessati. Scelgano tra le tante nostre proposte, se riescono o hanno voglia di capirle, quelle che ritengono utili. Il governo e la maggioranza vadano avanti da soli, come hanno sempre fatto, a colpi di fiducia e con quell' arroganza che li ha contraddistinti finora e che li punirà - concludono i capigruppo di Fratelli d'Italia di Senato e Camera - quando agli italiani sarà consentito di tornare a votare per il Parlamento di questa nazione". (Com)