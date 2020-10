Editoria: Pd, governo segua con attenzione vicenda gruppo Gedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari reggiani del Pd, Graziano Delrio, Antonella Incerti, Vanna Iori e Andrea Rossi chiedono al governo di seguire con attenzione la vicenda del gruppo editoriale Gedi. "È con grande preoccupazione che guardiamo alla trattativa in atto per la vendita di quattro giornali del gruppo Gedi: il Tirreno, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara - spiegano in una nota -. Si tratta di giornali ex Finegil che, da decenni, rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali, e intrattengono con queste ultime un rapporto di dialogo profondo, contribuendo al benessere complessivo e alla diffusione della cultura generale. Non si tratta di semplici aziende o di prodotti industriali classici, ma di quotidiani profondamente radicati nella società, che garantiscono una informazione plurale e di qualità. È con difficoltà, quindi - proseguono i parlamentare del Pd - , che si può restare immobili di fronte a delle scelte che, seppure legittime da un punto di vista del libero mercato, rischiano di compromettere il futuro di lavoratori e lettori, con un impatto non positivo sulla vita quotidiana dei cittadini e in chi cerca in un quotidiano locale un legame con il territorio. Inoltre, questi luoghi del Nord Italia, che da sempre hanno un rapporto con la lettura molto stretto, rappresentano dei bacini importanti di opinione pubblica che meritano pieno protagonismo. A tal fine interrogheremo il governo per domandare la piena attenzione su una vicenda che può avere risvolti importanti per l'Emilia-Romagna e la Toscana e, senz'altro, dei riverberi nazionali".(Com)