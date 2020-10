Argentina: Banca centrale autorizza acquisto dello yuan per operazioni commerciali con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) autorizzerà l'acquisto della moneta cinese "yuan" per effettuare transazioni commerciali all'estero e per alcuni contratti di tipo future. Una misura, ha chiarito l'autorità monetaria, che non comporta la possibilità di "acquisto fisico" della valuta o di aprire "conti bancari" nella moneta cinese. La decisione è parte di un pacchetto di misure che il governo del presidente Alberto Fernandez ha varato per ordinare il mercato dei cambi, incentivare investimenti in settori strategici e il risparmio in pesos. Una mossa che segue di pochi giorni una conversazione telefonica che Fernandez ha avuto con il presidente cinese Xi Jinping. Un colloquio molto celebrato sulla stampa locale, conferma di una decisa volontà di rafforzare i rapporti bilaterali. Buenos Aires si dice pronta a dare il via alle trattative per entrare nell'ambizioso progetto della a Belt and Road Iniziative (Nuova via della seta, Bri) il piano di sostegno allo sviluppo infrastrutturale attraverso cui Pechino punta a creare solidi rapporti industriali con i paesi che vi saranno coinvolti. Trattative che in America latina hanno coinvolto paesi come Uruguay, Panama, Cile e Perù, ma ancora nessuna delle economie regionali di "prima grandezza", Messico, Brasile e la stessa Argentina. (segue) (Abu)