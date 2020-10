Argentina: Banca centrale autorizza acquisto dello yuan per operazioni commerciali con Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez ha confermato l'intenzione di recarsi a Pechino entro la fine dell'anno, pandemia permettendo, con una robusta delegazione di industriali al seguito. Xi potrebbe ricambiare, entro fine 2021. I due presidenti hanno ribadito l'intenzione di rendere ancora più dinamica la Associazione strategica integrale, con l'impulso a progetti idrici, edili, di connettività, di energia rinnovabile e infrastruttura del trasporto. Al tempo stesso, Xi ha chiesto a Fernandez di promuovere una maggiore integrazione del gigante asiatico all'interno del Mercosud (il mercato comune del sud cui appartengono Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) e della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici (Celac, organismo che riunisce tutte le Americhe eccezion fatta per Usa e Canada, oltre che per Cuba, uscita per decisione propria). (segue) (Abu)