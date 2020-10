Argentina: Banca centrale autorizza acquisto dello yuan per operazioni commerciali con Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolidamento delle relazioni bilaterali - già forti del fatto che il gigante asiatico, primo partner commerciale di Buenos Aires, accoglie circa il 25 per cento delle esportazioni argentine - si produce nel pieno della nuova "guerra fredda" che oppone la Cina e gli Stati Uniti. E accentua le distanze che il governo Fernandez ha accennato con l'amministrazione Usa di Donald Trump. Il paese sudamericano non segue la Casa Bianca nella sua severa offensiva contro il Venezuela di Nicolas Maduro, e al contrario di Washington non sostiene la presidente "ad interim" della Bolivia, Jeanine Anez, ritenendo non legittima la destituzione di Evo Morales, l'ex capo dello stato oggi esiliato a Buenos Aires. senzao contare che l'Argentina ha fino all'ultimo cercato di ostacolare la nomina di Maurico Claver-Carone, consigliere di Trump, alla guida della Banca interamericana dello sviluppo (Bid), prima proponendo un suo candidato, quindi guidando la "fronda" dei paesi che denunciavano la rottura della tradizione secondo cui l'inacrico era sempre stato assegnato a un latinoamericano. (Abu)