© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, e relativo al periodo tra il 21 ed il 27 settembre, in Italia sebbene "non siano ancora presenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali, la tendenza osservata potrebbe riflettersi a breve tempo in un maggiore impegno". (Rin)