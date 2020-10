Milano: in corso presidio fuori a Prefettura contro Cpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di persone si è riunito in largo 11 settembre 2001 a pochi passi dalla Prefettura di Milano per chiedere la chiusura del Cpr di via Corelli così come degli altri centri di permanenza per il rimpatrio presenti in Italia in vista della riunione del Consiglio dei ministri di lunedì dell'abrogazione dei decreti Sicurezza e la revisione dell'intero impianto delle politiche in materia di immigrazione. Al presidio, organizzato dalla rete "Mai più lager - No Cpr" partecipano anche militanti di partiti di sinistra ed esponenti dei Cub. La manifestazione che si svolge in forma statica è monitorata dal personale della Digos e agenti del reparto mobile della Questura di Milano. (Rem)