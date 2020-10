Coronavirus: Iss-Salute, circola in tutto il Paese, in otto regioni aumentano casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il virus oggi circola in tutto il Paese". Lo evidenzia il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, e relativo al periodo fra il 21 ed il 27 settembre, secondo cui sono otto le Regioni o Province autonome che hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente. Questa settimana, sottolinea il rapporto, continua a scendere la percentuale dei nuovi casi importati dall’estero (5,7 per cento a fronte dell'8 per cento della scorsa settimana) e da altra Regione (1,7 per cento rispetto al 3,3 per cento). Si mantiene, invece, stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (35,8 per cento dei nuovi casi) e si osserva un lieve aumento della percentuale dei casi rilevati attraverso attività di screening (28,2 per cento rispetto al 27,6 per cento della settimana precedente). Il 29,6 per cento dei casi è stato identificato attraverso la comparsa di sintomi e nel 6,5 per cento non è stato riportato l’accertamento diagnostico. (Rin)