Secondo il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità sono 14 i focolai di ambito intra-scolastico

- Sono stati riportati i primi focolai dove la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intra-scolastico. Lo evidenzia il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, e relativo al periodo fra il 21 ed il 27 settembre. Sebbene l’impatto di questi focolai sulla trasmissione locale del virus, evidenzia il rapporto, sia finora contenuto, "rimane essenziale mantenere l’attenzione sulle misure introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera da parte delle famiglie e il rispetto delle procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico".Nel dettaglio sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, anche se attualmente non è sempre confermata. Nelle prossime settimane, si legge nel rapporto, si potrà meglio valutare l’impatto dei contagi nelle scuole. (Rin)