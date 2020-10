Coronavirus: Iss-Salute, rafforzare tracciamento con app "Immuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, e relativo al periodo fra il 21 ed il 27 settembre sottolinea che il tracciamento dei casi e dei loro contatti e la conseguente riduzione nei tempi tra l’inizio della contagiosità e l’isolamento "restano elementi fondamentali per il controllo della diffusione dell’infezione". In questo senso "è importante il rafforzamento, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici come la applicazione 'Immuni', di questi servizi nelle attività di diagnosi e ricerca dei contatti in modo da identificare precocemente tutte le catene di trasmissione e garantire un’efficiente gestione dei casi e contatti, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari". (Rin)