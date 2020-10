Gregoretti: Meloni, domani a Catania per portare solidarietà a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha confermato la presenza di Fd’I domani a Catania in occasione dell’udienza preliminare nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Gregoretti. "Ci saremo", ha spiegato la parlamentare parlando ad Agrigento, a margine di un incontro pubblico in vista delle elezioni Amministrative, "per portare la solidarietà a Salvini, un nostro solido alleato, ma anche e soprattutto per difendere un principio sacrosanto: che un ministro che fa quello che la maggioranza degli italiani gli ha chiesto di fare, che difende le leggi ed i confini di questa nazione, non può essere processato per questo. Mi stupisce - ha concluso Meloni - come, a 360 gradi nella politica italiana, non si comprenda quanto sia mostruoso questo precedente". (Rin)