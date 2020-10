Libia: la Germania auspica raggiungimento di un cessate il fuoco tra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania ha espresso la speranza in un raggiungimento del cessate il fuoco tra le parti in conflitto in Libia a seguito della videoconferenza organizzata da Berlino il prossimo 5 ottobre a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell'Onu. Secondo quanto dichiarato in una conferenza dal vice ambasciatore tedesco alle Nazioni Unite, Gunter Sautter, la videoconferenza di lunedì giunge “in un momento cruciale in quanto abbiamo recentemente assistito a sviluppi incoraggianti in Libia". Alla videoconferenza parteciperanno tutti i paesi presenti al vertice di Berlino di gennaio (Russia, Turchia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Egitto, Cina, Onu e Ue), ma non i rappresentanti del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli e dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Per l’occasione la Germania ha nuovamente lanciato un appello a tutte le parti di rinnovare gli impegni presi alla conferenza di Berlino e di metterli in pratica. “Speriamo nella fine delle continue e flagranti violazioni dell'embargo sulle armi", ha dichiarato il diplomatico tedesco, auspicando inoltre che “venga rafforzato il ruolo dell'Onu come mediatore chiave del dialogo politico in Libia".(Nys)