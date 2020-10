Coronavirus: Iss-Salute, 3.266 focolai attivi, 909 nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 21 al 27 settembre in Italia sono stati riportati complessivamente 3.266 focolai di Covid-19 attivi, di cui 909 nuovi, entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva visto che nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi. E' quanto si legge nel rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità. Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (101 su 107). Nonostante l’aumento di focolai attivi, le Regioni o Province autonome hanno segnalato 3.026 nuovi casi non associati a catene di trasmissione note (+13,7 per cento rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda il contesto di trasmissione, si mantiene stabile la percentuale dei focolai che si sono verificati in ambito familiare, 76,5 per cento. Aumenta la percentuale di focolai verificati in ambito lavorativo (7,2 per cento) e diminuiscono invece i focolai associati ad attività ricreative (4,5 per cento rispetto al 6,3 per cento della settimana precedente). (Rin)