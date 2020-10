Viabilità: Anas: chiusa per incidente la carreggiata su Ss 336 diramazione per l'aeroporto di Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente, la carreggiata della statale 336 dir "Diramazione per l'Aeroporto della Malpensa" è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Magenta all'altezza del Terminal 2. Per cause in corso di accertamento due veicoli in transito in direzione Magenta si sono scontrati lateralmente. I due conducenti ne sono rimasti feriti. Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla rete stradale limitrofa. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e l'accertamento della dinamica. La regolare circolazione sarà ristabilita non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito.(Com)