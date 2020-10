Usa-Vaticano: Pompeo, Santa Sede ha importante "peso morale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Santa sede ha un grande "peso morale" e può fare molte cose importanti nel mondo: lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un'intervista concessa oggi all'emittente "N1" in occasione della sua visita a Dubrovnik, in Croazia. Pompeo ha replicato alla domanda del giornalista su come "si è sentito" per non aver incontrato Papa Francesco nel corso della sua visita a Roma. "Ho incontrato Papa Francesco un anno fa durante una visita in Italia. (Adesso) mi sono incontrato anche con il cardinale Parolin e con l'arcivescovo Gallagher, il mio collega. Abbiamo avuto dei colloqui eccezionali. Esistono cose importanti che la Santa Sede può fare nel mondo, ha un importante peso morale. Ciò riguarda la violazione dei diritti umani nella Cina occidentale, per cui il Vaticano ha un ruolo importante. Volevo invitarli a dedicarsi a questo. Ma la Chiesa cattolica ha fatto un lavoro fantastico anche in altre parti del mondo, amano la pace, proprio come gli Stati Uniti", ha affermato Pompeo. "Volevo incontrarmi con loro e condividere le nostre riflessioni su come assicurare la pace, il benessere, la libertà e i diritti umani fondamentali per tutti i cittadini del mondo", ha dichiarato il segretario di Stato Usa. (Seb)