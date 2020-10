Ue: Meloni, non sono ottimista su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha sottolineato che "già le risorse del Recovery fund arrivano in ritardo rispetto alle necessità. Il fatto che il governo arrivi molto sulla soglia di quando dovrebbe consegnare il proprio piano - ha spiegato la parlamentare -, con delle linee guida molto fumose, e che tanto per cambiare non accetta il confronto con l’opposizione, a me non fa essere ottimista". Meloni ha parlato da Agrigento, a margine di un incontro pubblico in vista delle elezioni Amministrative. (Rin)