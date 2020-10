Ue: Consiglio, bene strategia europea e creazione spazi comuni dei dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha accolto con favore la strategia europea per i dati e la creazione di spazi comuni europei dei dati in settori strategici e ha sottolineato che i potenziali fornitori del 5G devono essere valutati sulla base di criteri oggettivi comuni. E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario che, in particolare, ha invitato la Commissione a dare priorità allo spazio dei dati sanitari, che dovrebbe essere istituito entro la fine del 2021. I Ventisette sottolineano la necessità di istituire servizi cloud europei affidabili, sicuri e protetti, al fine di garantire che i dati europei possano essere conservati e trattati in Europa, nel rispetto delle norme e delle regole europee. Accoglie pertanto con favore il concetto di un'infrastruttura cloud federata dell'Ue e invita la Commissione a portare avanti i relativi lavori con celerità. Il Consiglio chiede all'Ue e agli Stati membri di avvalersi del pacchetto di strumenti per la cybersicurezza del 5G e in particolar modo di applicare le restrizioni ai fornitori ad alto rischio per gli asset chiave definiti critici e sensibili nelle valutazioni dei rischi coordinate a livello dell'Ue. Il Consiglio europeo sottolinea che i potenziali fornitori del 5G devono essere valutati sulla base di criteri oggettivi comuni. (Beb)