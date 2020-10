Migranti: Fico, non dobbiamo dimenticare tragedia Lampedusa del 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea che "quando si parla di immigrazione occorre affrontare il tema fuori da polarizzazioni e scontri propagandistici e senza rincorrere slogan o titoli. Si tratta di un fenomeno globale complesso - continua la terza carica dello Stato su Facebook - che va governato in maniera seria attraverso un lavoro congiunto delle istituzioni e la cooperazione tra i Paesi europei. Dobbiamo supportare tutti i territori di frontiera che da soli non sono in grado di gestire imponenti flussi di persone. Su questo mi sono confrontato con il sindaco di Lampedusa e i rappresentanti di associazioni e realtà che si occupano della questione. Un incontro - conclude Fico - che si è svolto alla vigilia della Giornata in ricordo di tutte le vittime dell’immigrazione istituita per commemorare la strage del 3 ottobre del 2013, quando al largo di Lampedusa morirono 368 persone. Una tragedia che ha segnato le coscienze e non dobbiamo dimenticare". (Rin)