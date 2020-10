Lombardia: Cambiaghi, grazie allo sport per il contributo fondamentale nella ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martina Cambiaghi, assessore allo sport e giovani di Regione Lombardia, a margine dell'evento 'Ripartenza da Record' organizzato oggi in Piazza Città di Lombardia a Milano ha sottolineato l'importanza delle attività sportive dopo i mesi del lockdown causati dalla pandemia di Covid-19: "Insieme al Csi abbiamo scelto un luogo simbolo della Regione celebrare la ripartenza dell'attività sportiva, soprattutto quella di base, con una grande festa. Questo è un momento di celebrazione dello sport dopo mesi di chiusura in cui non sapevamo come saremmo ripartiti. Finalmente lo abbiamo fatto, siamo ripartiti e vogliamo farlo in grande stile anche per ringraziare tutto il mondo sportivo, tutte le associazioni che in questi mesi diligentemente si sono fermati ma che hanno contribuito alla ripartenza". "Lo sport è fondamentale, quello di base soprattutto, perchè non è solo agonismo o competizione, ma è anche cultura, società, educazione e poter ripartire con lo sport insieme alle scuole vuol dire far ripartire una macchina che fa crescere non soltanto gli atleti del domani ma anche le donne e gli uomini del domani" ha sottolineato l'assessore Cambiaghi. (Rem)