Usa: Zoffili (Lega), auguri di pronta guarigione a Trump

- Questa maledetta pandemia che ogni giorno miete migliaia di vite e che la Cina ha tenuto nascosta senza contenerla è arrivata fino a contagiare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, segno di quanto in un mondo globale possano essere destabilizzanti le ambiguità e le censure di un regime come quello cinese, che non ha mosso un dito per suonare l'allarme prima che fosse troppo tardi. Così in una nota Eugenio Zoffili, deputato, capogruppo della Lega in commissione Affari esteri e comunitari alla Camera e presidente del Comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e in materia di immigrazione. "A differenza di alcuni esponenti della maggioranza, noi della Lega sappiamo da che parte stare ed esprimo, a nome dei colleghi in commissione Esteri, tutta la nostra vicinanza al presidente della più grande democrazia del mondo, sicuri che i cittadini americani riconfermeranno Trump alle prossime elezioni affinché possa continuare sulla sua strada per dare agli Stati Uniti e al mondo un futuro di pace, benessere, salute e libertà", ha detto. (Com)