Russia-Usa: Patrushev discute con O'Brien su situazione in Nagorno-Karabakh e terrorismo

- La situazione in Nagorno-Karabakh è uno dei temi dell'incontro di oggi a Ginevra tra il segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Nikolaj Patrushev, ed il consigliere presidenziale degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale Robert O'Brien. Lo ha riferito ai giornalisti il segretario stampa del Consiglio di sicurezza della Federazione Russia, Evgenij Anoshin. Nell'incontro sono stati affrontati anche i temi della non proliferazione delle armi nucleari e del controllo degli armamenti. "Sono state prese in considerazione le questioni della non proliferazione delle armi nucleari e del controllo degli armamenti, la garanzia della sicurezza nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il miglioramento dell'interazione nella lotta al terrorismo, così come la situazione in Nagorno-Karabakh, nonché altri temi di reciproco interesse", ha dichirarato Anoshin. (Rum)