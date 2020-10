Voghera: Berlusconi, scegliere il centrodestra significa scegliere una squadra coesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "scegliere il centrodestra significa scegliere una squadra coesa intorno al sindaco, una squadra fatta di donne e uomini di qualità, che - come Paola - hanno dimostrato con i fatti il loro valore". Nel messaggio inviato in occasione del turno di ballottaggio a Voghera, a sostegno della candidata Paola Garlaschelli, l'ex premier si dice "convinto che Paola ce la farà, perché la conosco, perché ne ho apprezzato la serietà, la concretezza, la competenza. Paola è una candidata indipendente, ma ha tutte le caratteristiche che noi di Forza Italia cerchiamo nei nostri candidati: è una professionista che nella vita, nel suo lavoro, ha dimostrato di avere la capacità di risolvere i problemi. Oggi - prosegue Berlusconi - mette a disposizione di Voghera le sue energie e le sue competenze. Il turno di ballottaggio è una nuova elezione, i numeri ci danno per favoriti ma non bisogna abbassare la guardia: occorre lavorare fino all’ultimo per far capire ai cittadini che è in gioco il loro futuro. E’ il vostro futuro - conclude il leader di FI -, il futuro della vostra città, delle vostre famiglie, dei vostri figli". (Rin)