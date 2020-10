Imprese: Fiom su Sevel, bene nuove assunzioni, ora confronto su prospettive occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assunzione di cento lavoratrici e lavoratori interinali alla Sevel è una buona notizia: la crescita dell'occupazione è sempre positiva, soprattutto in momento di crisi. Così in una nota Simone Marinelli, coordinatore nazionale Fca per la Fiom-Cgil, e Alfredo Fegatelli, segretario generale Fiom-Cgil Abruzzo. "La Sevel è in controtendenza rispetto alla crisi complessiva del settore dell'auto, ed è tra gli stabilimenti del gruppo Fca che è ripartito da subito dopo la chiusura determinata dal Covid-19: occorre però aprire un confronto sulle prospettive dello stabilimento per consolidare l'occupazione il cui aumento oggi è temporaneo", hanno scritto, sottolineando la necessità di affrontare il più presto i problemi legati all'entrata di nuovi lavoratori e all'aumento dei volumi che rischiano di mettere in difficoltà la tenuta delle disposizioni stabilite dall'accordo sulle linea guida di contrasto al Covid-19. "Formazione, informazione, mantenimento del distanziamento, pulizia e sanificazioni devono andare di pari passo con l'aumento della produzione e del numero di lavoratori", hanno spiegato, ribadendo per il settore auto la necessità di un piano che vada nella direzione dell'innovazione e dell'occupazione per affrontare l'instabilità che attualmente interessa il mercato. (Com)