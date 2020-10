Etiopia: omicidio Hundessa, quattro persone accusate di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Etiopia hanno accusato di terrorismo le quattro persone imputate nell’omicidio del popolare musicista oromo Hachalu Hundeasa. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Ena” citando un portavoce del procuratore generale. La morte di Hundessa, ucciso a colpi d’arma da fuoco lo scorso 29 giugno ad Addis Abeba, ha scatenato un'ondata di proteste durante le quali sono morte più di 150 persone. Migliaia di persone sono state arrestate in relazione alle proteste, tra cui il noto politico ed ex magnate dei media Jawar Mohammed, ugualmente accusato di terrorismo. Secondo quanto riferito la scorsa settimana dal procuratore generale, Gedion Timothewos, un totale di oltre 2 mila persone sono state formalmente accusate in relazione alle violenze di massa. I testi del musicista erano incentrati sulla tutela dei diritti del gruppo etnico oromo, diventati poi dei veri inni durante l'ondata di proteste che ha infiammato la regione a fasi alterne a partire dal 2015. Sebbene il premier Abiy Ahmed sia il primo capo di governo di etnia oromo nella storia moderna dell’Etiopia, molti nazionalisti oromo lo accusano di non aver fatto abbastanza per difendere gli interessi della sua comunità e hanno criticato la sua intenzione di formare il nuovo Partito della prosperità (Pp) con il preciso intento di superare le divisioni etniche che caratterizzano il Paese, sostenendo che la mossa vada contro la Costituzione.(Res)