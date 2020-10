Ue: Consiglio, tornare quanto prima a funzionamento mercato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare quanto prima al normale funzionamento del mercato unico. E' quanto ha sottolineato il Consiglio europeo nelle conclusioni della seconda giornata di lavori dove i Ventisette hanno chiesto di attuare e applicare rigorosamente le norme del mercato unico; di rimuovere i rimanenti ostacoli ingiustificati, in particolare nel settore dei servizi, senza crearne di nuovi; di aggiornare il quadro europeo in materia di concorrenza così da garantire che risponda alle sfide della transizione verde, della trasformazione digitale e del contesto mondiale in evoluzione. Tale quadro deve prevedere norme chiare per gli operatori economici e sostenere l'innovazione, anche nel settore digitale. Per il Consiglio, è opportuno migliorare il regolamento in materia di applicazione e rispetto delle norme commerciali, accelerare i lavori sulla proposta relativa allo strumento per gli appalti internazionali e sviluppare ulteriori strumenti per contrastare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere sul mercato unico. Nelle conclusioni, i Ventisette hanno sostenuto che bisogna investire nell'istruzione, nella formazione e nell'uso efficace delle competenze al fine di promuovere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, sostenere la prosperità economica e sociale e attuare le necessarie politiche di protezione sociale in linea con i trattati. (segue) (Beb)