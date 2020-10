Ue: Consiglio, tornare quanto prima a funzionamento mercato unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'industria, il Consiglio europeo invita la Commissione a individuare le dipendenze strategiche, in particolare all'interno degli ecosistemi industriali più sensibili come quelli per la salute, e a proporre misure per ridurre queste dipendenze, anche diversificando le catene di produzione e di approvvigionamento, garantendo la costituzione di scorte strategiche e promuovendo la produzione e gli investimenti in Europa. I Ventisette chiedono di garantire condizioni di parità, un contesto normativo e una disciplina per gli aiuti di Stato che siano propizi all'innovazione e favoriscano il pieno coinvolgimento delle Pmi. Chiedono di sviluppare nuove alleanze industriali, anche per quanto riguarda le materie prime, le attrezzature mediche, i microprocessori, la sicurezza delle reti di telecomunicazione, le industrie a basse emissioni di carbonio e i cloud e le piattaforme industriali. Chiedono di incrementare l'assistenza ai progetti di comune interesse europeo in materia di batterie e microelettronica e a quelli in corso di sviluppo da parte degli Stati membri e dell'industria nel contesto di varie alleanze. Il Consiglio europeo invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare nuovi importanti progetti di comune interesse europeo e un ulteriore rafforzamento delle sinergie tra l'utilizzo dei fondi dell'Ue e di quelli nazionali per quanto riguarda i principali progetti tecnologici. I Ventisette chiedono anche di sviluppare l'autonomia dell'Ue nel settore spaziale e una base industriale della difesa più integrata. (Beb)