Usa: la Casa Bianca conferma, Trump presenta lievi sintomi del coronavirus

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esibisce lievi sintomi del coronavirus, come confermato dal capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows. Secondo il quotidiano “Washington Post”, questa notizia, a poco più di un mese dalle elezioni, ha stravolto la campagna elettorale. Mentre il presidente rimarrà in auto-isolamento alla Casa Bianca, sono stati annullati un evento per la raccolta di fondi a Washington e un comizio in Florida. La Florida è dove risiede ufficialmente Trump e, con i suoi 29 grandi elettori, è uno Stato chiave per vincere le elezioni. Il vicepresidente Mike Pence e la moglie risultano negativi al test del coronavirus. In un tweet il candidato democratico Joe Biden ha augurato a Trump ed alla moglie una “pronta guarigione”. Il programma della campagna elettorale di Biden prevede come prossima tappa il Michigan. (Nys)