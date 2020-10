Cina-Usa: "Global Times", Trump e Melania pagano il prezzo di aver minimizzato la pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e sua moglie Melania stanno pagando il prezzo di aver minimizzato la pandemia di Covid-19. Lo ha scritto su Twitter Hu Xijin, direttore del "Global Times", il tabloid dedicato agli affari internazionali edito dal "Quotidiano del popolo", organo ufficiale del Partito comunista cinese. Il riferimento è alla notizia della positività al coronavirus del presidente Trump e di sua moglie Melania. "La diagnosi ha rivelato la gravità dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, avrà un impatto negativo sull'immagine di Trump e degli Usa e potrebbe anche influenzare negativamente la sua rielezione", ha scritto Hu. In un articolo pubblicato a giugno, Hu aveva etichettato gli Stati Uniti come un paese "barbaro e avido" che "non si preoccupa dell'umanitarismo". (Cip)