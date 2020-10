Bielorussia: ministero Esteri, aggiornamento liste giornalisti stranieri non è epurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggiornamento della lista dei giornalisti stranieri accreditati in Bielorussia, imposto dalle autorità oggi, non rappresenta una forma di epurazione ma un riordino nel campo dell'informazione. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatoly Glaz. "Vorrei sottolineare che questa non è una sorta di epurazione del campo dell'informazione, la cessazione dell'accreditamento o qualcos'altro correlato a questo, ma un processo di riaccreditamento dei media stranieri secondo le nuove regole", ha dichiarato Glaz. In precedenza, il ministero degli Esteri della Bielorussia ha annunciato che il 2 ottobre è stato introdotto nel paese un nuovo regolamento sulla procedura per l'accreditamento dei giornalisti dei media stranieri. Il nuovo regolamento ha introdotto una serie di norme volte a "semplificare e agevolare" la procedura per l'ottenimento dell'accreditamento dei giornalisti. Allo stesso tempo, i tesserini rilasciati in precedenza dal ministero degli Esteri della Repubblica hanno ufficialmente perso la propria efficacia. (Rum)