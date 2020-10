Ue: Conte, principio stato diritto già contemplato in accordo di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principio della condizionalità legata allo stato di diritto è già contemplata nell'accordo raggiunto lo scorso luglio dai capi di Stato e di governo per la ripresa economica. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. "Dobbiamo lavorare perché possa essere attuato in tempi rapidi il programma" per la ripresa economica. "Questo significa approvare al più presto tutte le previsioni regolamentari, ma tutti questi interventi attuativi non possono assolutamente mettere in discussione un impegno politico solennemente assunto, quando tutta l'Europa ci guardava, nell'arco di un negoziato durato 4 giorni e 4 notti lo scorso luglio", ha detto. "Nessuno oggi può e deve permettersi, o tentare, di mettere in discussione un impegno politico assunto a 27", ha sottolineato. "Lavoriamo quindi nella prospettiva di regolamenti attuativi", ha aggiunto il premier che ha spiegato che ci possono essere "alcune sensibilità" tra paesi e che ci sarà "un confronto con il Parlamento tedesco che vuole una testimonianza concreta per quanto riguarda le risorse proprie". (segue) (Beb)