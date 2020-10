Ue: Conte, principio stato diritto già contemplato in accordo di luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha specificato che "si sta discutendo anche del profilo dello stato di diritto" e ha sottolineato che "questo profilo è già contemplato nell'accordo dello scorso luglio. Quindi, si tratta, in linearità e coerenza con quel principio, di dare attuazione" al programma e "non di riscriverne un altro". Da questo punto di vista, "l'italia sostiene anche gli sforzi della presidenza tedesca, che abbiamo già appoggiato. La soluzione di compromesso ci sembra coerente e in linea con quel principio anche sul punto dello stato di diritto che è stato formalizzato nell'accordo del 21 luglio scorso", ha proseguito. "L'Italia non permetterà che nessuno possa alterare o procrastinare questa che è la previsione per l'entrata in vigore del Recovery Fund", ha detto. (Beb)