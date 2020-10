Difesa: Pompeo, spetta alla Croazia decidere su acquisto aerei militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha deciso di acquistare 12 velivoli militari per le proprie Forze armate e oltre all'offerta statunitense sono arrivate anche quelle di Svezia, Francia e Israele. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Croazia, Robert Kohorst, ha auspicato nei giorni scorsi che il governo di Zagabria possa scegliere come opzione d'acquisto i velivoli da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense. Gli aerei da combattimento F-16 "sono i migliori al mondo", ha detto l'ambasciatore aggiungendo di sperare che la Croazia decida a favore dell'offerta Usa. Lo scorso 9 settembre la Commissione mista per l'approvvigionamento di aerei da combattimento del governo croato ha ricevuto le offerte per l'acquisto di velivoli multiuso a seguito della richiesta avanzata il 15 gennaio di quest'anno. La richiesta era stata inviata a 7 paesi, Francia, Grecia, Italia, Israele, Norvegia, Stati Uniti e Svezia. La scadenza originaria per la loro presentazione era il 7 maggio, ma è stata posticipata a causa della pandemia da coronavirus. Le offerte sono arrivate da 4 paesi, secondo quanto riferiva il 9 settembre una nota del ministero della Difesa, ovvero dagli Stati Uniti per il nuovo F-16 Block 70, dalla Svezia per i nuovi Gripen C e D, dalla Francia per dei Rafale usati e da Israele per F-16C e D Block 30 usati. (Seb)