Ue: presidente romeno Iohannis, mercato interno rafforzato aumenterà autonomia strategica (2)

- Al fine di rafforzare il mercato unico, il presidente Iohannis ha sottolineato la necessità del più ampio sviluppo possibile delle infrastrutture fisiche e digitali, che sono "essenziali per aumentare il livello di convergenza e coesione" tra gli Stati membri. In merito alla transizione verde e digitale, il presidente della Romania ha sottolineato che, vista l'ampiezza delle necessarie trasformazioni sistemiche che comportano massicci investimenti, è necessario offrire un sostegno specifico a questa doppia trasformazione delle economie degli Stati membri. In questo contesto, il Presidente ha ribadito il sostegno della Romania alla trasformazione digitale a livello europeo. Iohannis ha anche sottolineato il ruolo della dimensione sociale del mercato unico nella gestione degli sviluppi causati dalla crisi generata dalla pandemia Covid-19 ", secondo il comunicato. (segue) (Rob)