Ue: presidente romeno Iohannis, mercato interno rafforzato aumenterà autonomia strategica (3)

- Nelle discussioni sul mercato unico, i leader europei hanno inviato "un messaggio forte sul perseguimento di un'ambiziosa politica industriale europea, al fine di garantirne la sostenibilità, l'inverdimento, la competitività globale e la resilienza". Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre misure per ridurre la dipendenza strategica dei settori industriali europei, in particolare quelli più sensibili, anche diversificando la produzione. Nelle discussioni sulle relazioni con la Cina, i leader europei hanno sottolineato la necessità di riequilibrare le relazioni economiche e ribadito l'obiettivo di concludere, entro la fine di quest'anno, i negoziati per l'Accordo globale di investimento, "per bilanciare le asimmetrie nell'accesso al mercato, per contribuire alla creazione di condizioni di parità e assumere impegni significativi per lo sviluppo sostenibile". (segue) (Rob)