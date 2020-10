Ue: presidente romeno Iohannis, mercato interno rafforzato aumenterà autonomia strategica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha invitato la Cina a onorare i suoi precedenti impegni sugli ostacoli all'accesso al mercato e ad avviare negoziati sulle sovvenzioni industriali a livello di Organizzazione mondiale del commercio. I leader europei hanno incoraggiato la Cina ad assumersi responsabilità più ambiziose nell'affrontare le sfide globali, incluso il cambiamento climatico, e nel sostenere lo sforzo multilaterale in risposta alla pandemia Covid-19. Un aspetto importante è quello relativo alla preoccupazione per la situazione dei diritti umani", evidenzia il comunicato. In questo contesto, il presidente della Romania ha sottolineato l'importanza di "un approccio pragmatico incentrato su obiettivi chiari, dialogo e cooperazione, ma anche sul fermo sostegno dei principi e dei valori europei". A tal fine, Iohannis ha sostenuto la necessità di ulteriori sforzi per garantire un "alto livello di ambizione" dell'agenda di cooperazione strategica 2025 Ue-Cina e dell'accordo globale di investimento Ue-Cina. (Rob)