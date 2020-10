Migranti: Rampelli, vicino a finanzieri che hanno salvato vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al paradosso. Sono accusati con le ipotesi di reato per omicidio colposo i finanzieri italiani feriti durante le operazioni di salvataggio di un gruppo di migranti in quella che è stata una vera e propria tragedia a largo di Crotone, dove un barcone esplose provocando la morte di quattro immigrati". E' quanto afferma, in una nota, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Una strage, su cui la responsabilità politica e morale è del Governo che permette – come fecero Letta, Renzi e Gentiloni – che migliaia di disperati muoiano nel mar Mediterraneo e che in gran silenzio liquidò il dramma del 30 agosto scorso - sottolinea Rampelli -. Ai 'finanzieri eroi' la nostra vicinanza - indagati per aver salvato vite umane - al governo Conte che non attiva il blocco navale lasciando ai trafficanti di morte il destino di tante vite umane va la nostra indignazione".(com)