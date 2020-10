Speciale infrastrutture: Atlantia, nuovo esposto a Consob per turbativa su titolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha presentato un nuovo esposto a Consob, l’ultimo risale allo scorso 14 luglio, chiedendo - informa una nota del Gruppo - di valutare urgentemente i provvedimenti da adottare a seguito delle dichiarazioni rilasciate a mercati aperti dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che hanno determinato la sospensione delle negoziazioni per eccesso di ribasso. Tale esposto - spiega Atlantia - si rende necessario per tutelare gli interessi degli oltre 37.000 azionisti e investitori della società e garantire la parità informativa, tenuto conto che nessuna decisione del governo, in merito alla concessione di Aspi, è stata ancora comunicata alla società. (Com)