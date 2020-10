Speciale infrastrutture: Airbus consegna due elicotteri H135 al Kennedy Space Center della Nasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus continua ad espandere il suo portafoglio prodotti a supporto del futuro dell'esplorazione spaziale con la consegna di due nuovi elicotteri H135 alla National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Lo riferisce un comunicato stampa. Gli elicotteri provengono dallo stabilimento di produzione e completamento di Airbus Helicopters, Inc. a Columbus, Mississippi. Questi elicotteri, con un terzo previsto in consegna all'inizio del prossimo anno, saranno in servizio presso il Kennedy Space Center della Nasa in Florida e opereranno per una serie di missioni, tra cui i servizi di sicurezza aerea durante il lancio di razzi, servizi Ems, ricerca e trasporto di personale qualificato. Durante il mese di ottobre, uno degli H135 accompagnerà i membri dell'equipaggio della SpaceX Dragon alla storica rampa di lancio al 39A, dove partirà per una spedizione di sei mesi verso la ISS. Gli elicotteri supporteranno anche gli sforzi per preparare ed eseguire Artemis, una spedizione pianificata per far atterrare la prima donna e il prossimo uomo sulla luna entro il 2024.Gli elicotteri sono stati comprati tramite l'accordo della General Services Administration del Governo degli Stati Uniti con la Davenport Aviation, una piccola impresa certificata e appaltatrice della HUBZone, azienda specializzata nella fornitura di attrezzature aerospaziali alle agenzie governative federali, statali e locali. (Com)