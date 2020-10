Speciale infrastrutture: Atlantia, minacce revoca in contrasto con clausola atto transattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia afferma che "le continue ventilate minacce di revoca da parte del governo" risultano, scrive il Gruppo in una nota, "in aperto contrasto con la clausola contenuta nell’atto transattivo inviato formalmente ad Aspi lo scorso 23 settembre, dove il Mit dà atto che non sussistono le condizioni per formulare nei confronti del concessionario contestazioni di inadempimento per fatti e/o atti, noti al concedente, verificatisi sino alla data di sottoscrizione dell’atto stesso. Atlantia - conclude la nota - ha doverosamente ritenuto di inviare l’esposto anche ai servizi competenti della Commissione europea". (Com)