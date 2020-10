Speciale infrastrutture: Regno Unito, Huawei "continua a non rispettare standard di sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto ufficiale sull'operato di Huawei nel Regno Unito ha stabilito che la compagnia cinese continuerebbe a non rispettare gli standard di sicurezza, e non avrebbe aggiornato gli equipaggiamenti utilizzati nella rete britannica nonostante richieste precedenti. Il rapporto è stato stilato da un consiglio di controllo presieduto da un membro dell'agenzia di spionaggio cibernetico GCHQ. Secondo il rapporto, l'agenzia non avrebbe visto alcun cambiamento nella linea di approccio alla materia da parte di Huawei, e soprattutto non ci sarebbe una sostanziale volontà di andare avanti in tal senso. In conseguenza di ciò, il rapporto conclude che si può fornire solo una "limitata assicurazione" che i kit di Huawei non pongano "rischi alla sicurezza nazionale del Regno Unito". a luglio il governo ha annunciato che escluderà Huawei da qualsiasi rete di telecomunicazione britannica entro il 2027, mentre tutte le compagnie saranno bandite dall'acquistare componenti 5G Huawei a partire dal 2021. (Rel)