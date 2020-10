Roma: Politi (Lega), bene prefetto Piantedosi su sgomberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina, in una nota dichiara: "Troviamo rassicuranti e piene di equilibrio le dichiarazioni del neo prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Sottolineare la difesa della proprietà privata dovrebbe essere un punto comune a tutti gli schieramenti politici, invece, nella Capitale assistiamo interdetti alle dichiarazioni del capogruppo Pd Giulio Pelonzi che demonizza l'operato del Prefetto, farneticando sugli elevati costi degli sgomberi". "Vorrei ricordare al Pd - aggiunge Politi - che soltanto lo stabile di via del Caravaggio costa allo Stato 260 mila euro al mese perché lo sgombero ritarda, bloccato dal Comune e dalla Regione. Per l'ex fabbrica Fiorucci, sulla Prenestina è stata emessa un'altra sentenza da 28 milioni che sommata a quella di via del Caravaggio ci indebita per oltre 50 milioni di euro, che ovviamente ricadranno sui contribuenti. Il blocco senza soluzioni voluto da M5s e Pd ha in realtà un costo elevatissimo in termini di ordine pubblico oltre che economico. Gli interventi previsti dal prefetto come ad esempio la dislocazione di alcune pattuglie dell'esercito dal centro verso le periferie per prevenire la microcriminalità e le eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata, ci sembrano iniziative mirate ad aumentare la sicurezza nelle aree più a rischio. Il M5s e il Pd continuano nella loro inamovibilità alla costante ricerca di voti nei covi dell'illegalità, facendo pagare il conto ai cittadini romani". (Com)