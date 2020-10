Coronavirus, Conte al Consiglio Ue: "Abbiamo rafforzato il sistema sanitario nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri dei contagi di Coronavirus devono spingere l'Italia a tenere molto alta la soglia di attenzione. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. Il premier ha spiegato che nella riunione con gli altri leader c'è stato un confronto sulla situazione e ogni capo di Stato e di governo "ha raccontato le proprie esperienze e linee di azioni", ha detto. "In Italia la situazione è migliore rispetto a quella di altri paesi ma rimane, dobbiamo essere consapevoli tutti", ha continuato.Conte ha ricordato che ieri "c'è stato un segnale di aumento dei contagi" e che questi sono "numeri che devono spingerci a tenere molto alta la soglia di attenzione". Il premier ha sottolineato che si è aperto l'anno scolastico e che "quindi c'è un ulteriore motivo di attento monitoraggio nelle scuole". Conte ha evidenziato che in Italia si è "rafforzato il sistema sanitario", si sono fatti "tanti test", "abbiamo fatto molti investimenti nelle scuole per assicurare le distanze". Ma "non possiamo cantare vittoria". Anzi, "questo ci spinge a chiedere nel confronto al Parlamento la proroga dello stato d'emergenza. Non lo abbiamo ancora deliberato perché vogliamo il confronto con il Parlamento", ha detto.Conte ha spiegato che la proposta è quella di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. "Ne approfitto per ricordare che siamo in stato di emergenza, non significa che siamo in lockdown o che qualcuno sta abusando di pieni poteri", ma è una "previsione contemplata nel nostro codice di protezione civile e che ci permette di mantenere operativi una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare la situazione". Conte ha infine aggiunto che "partirà una campagna" a cui "dovrebbero aver aderito tutte le maggiori testate giornalistiche pubbliche e private, per promuovere la diffusione della App Immuni: uno strumento utile per facilitare la mappatura dei contagi", ha aggiunto. (Beb)