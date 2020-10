Lazio: M5s, parte iter ampliamento parco Inviolata con Città metropolitana e comune Guidonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale M5s del Lazio, Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e ambiente alla Pisana, in una nota dichiara: "Al via oggi il confronto con Città Metropolitana, nella persona del consigliere con delega all'Ambiente Giuliano Pacetti, e con il comune di Guidonia Montecelio, rappresentato dal sindaco Michel Barbet, propedeutico alla presentazione della proposta di legge a mia prima firma per l'ampliamento del parco dell'Inviolata, che ha visto incassare il parere favorevole dei due enti territoriali interessati". "Un primo passo - aggiunge Novelli - con cui inizia il percorso della proposta di legge regionale, che includerà un ciclo di audizioni con tutti gli enti e i soggetti coinvolti che potranno formalizzare così la propria posizione e il proprio contributo per la salvaguardia di questa area verde dal grande valore naturalistico e archeologico". "Si tratta di un percorso partito dai territori con l'ascolto delle esigenze dei cittadini e delle associazioni ambientaliste. L'obiettivo è ampliare la superficie del parco, portandola a quasi 2mila ettari e mettendo così sotto tutela un territorio più ampio. Ora il prossimo passaggio sarà depositare la proposta di legge in Consiglio regionale per avviare sin da subito l'iter di approvazione che parte dalla commissione Agricoltura e ambiente". (Com)