Etiopia: Banca mondiale stanzia 400 milioni di dollari per sostegno a popolazioni povere urbane

- La Banca mondiale ha approvato una sovvenzione di 400 milioni di dollari in favore dell'Etiopia per sostenere gli sforzi tesi a migliorare i redditi delle popolazioni povere urbane e a promuovere l'inclusione dei giovani urbani svantaggiati nel mercato del lavoro. La sovvenzione, afferma la Banca mondiale in una nota, mira in particolare a fornire sostegno ai redditi nel breve periodo, nonché a sostenere i mezzi di sussistenza e l'indipendenza finanziaria nel medio termine, e includerà attività di lavori pubblici con una strategia integrata per la laurea anche per i rifugiati e le comunità ospitanti. Inoltre, il progetto fornirà trasferimenti diretti di denaro per anziani, disabili e madri incinte, nonché servizi sociali specializzati per bambini in situazioni di strada e adulti senzatetto, integrando un sistema dinamico di rete di sicurezza che risponda alle diverse esigenze dei cittadini poveri urbani. Per affrontare la questione della disoccupazione urbana, soprattutto tra i giovani, il progetto sosterrà quindi un programma di apprendistato per aiutarli a ottenere una preziosa esperienza lavorativa come percorso verso un'occupazione regolare. Il progetto contribuirà anche a rafforzare i servizi per l'occupazione e l'intermediazione attraverso lo sviluppo di politiche e investimenti nelle infrastrutture dei servizi pubblici per l'impiego.(Nys)