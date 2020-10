Lombardia: distretti commercio, presentati 121 progetti per 22,5 milioni di finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso il bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana' iniziativa rivolta alle realtà economiche riconosciute in Lombardia, ai Comuni della Regione che vi aderiscono e alle imprese dei loro territori. Il Bando, aperto lo scorso 5 giugno, in attuazione della delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. Il bando finanzia Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni appartenenti a Distretti del Commercio iscritti all'elenco di Regione Lombardia. Ai Distretti è concesso un finanziamento per emanare un bando per il sostegno economico alle imprese con punto vendita nel territorio dei Distretti, o per realizzare direttamente progetti con interventi di sistema sul miglioramento del contesto urbano e sull'offerta di servizi comuni. Il termine per realizzare le attività è dicembre 2021. Previste specifiche forme di premialità e di incentivazione per quegli Enti locali che si sono impegnati a concedere i contributi alle imprese entro il 2020. I progetti sono realizzati con il sostegno di ampi partenariati locali e, anche, con il coinvolgimento delle Camere di Commercio. (segue) (Com)