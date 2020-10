Lombardia: distretti commercio, presentati 121 progetti per 22,5 milioni di finanziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 121 i progetti complessivi presentati su 126 Distretti potenziali beneficiari: la quasi totalità dei Distretti ha partecipato con una richiesta di 10,3 milioni di euro di finanziamenti diretti ai Comuni e 12,9 milioni di euro di risorse già messe a disposizione delle imprese dei Distretti per finanziare, già nel 2020, progetti di rilancio e ripartenza post Covid. Le richieste quindi esauriscono tutta la dotazione del bando di 22,5 milioni di euro. In base alle domande, risultano investimenti e spese per 78 milioni di euro da parte dei Distretti. I partenariati presentati coinvolgono 1.017 soggetti, di cui 509 Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni e 508 altri partner, sia pubblici che privati, testimoniando un ampio coinvolgimento del territorio. "Siamo davvero soddisfatti dell'esito di questo provvedimento nato grazie al dialogo e al confronto con i territori" ha commentato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. "Un esito - ha aggiunto - che mette in luce due fattori precisi: da una parte i centri urbani hanno voglia di essere protagonisti, dall'altra c'è la piena realizzazione di quella capacità di far sistema fra pubblico e privato per il rilancio della crescita economica e sociale". "Oggi più che mai - ha concluso l'assessore - questo metodo va rilanciato con grande impulso". (Com)