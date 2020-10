Alitalia: Zanella (FI), stallo pesa tu tasche italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'esecutivo sta giocando sulla pelle e con i denari degli italiani. Lo stallo peserà ancora una volta sulle tasche degli italiani per le discussioni sterili dei poltronisti 5 stelle". Lo ha detto la deputata di Forza Italia Federica Zanella, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della sua interpellanza urgente su Alitalia. "La mancata firma da parte dei 4 ministri interessati costa in generale l'impossibilità per i vertici della New Co., nominati il 29 giugno scorso, di mettere a punto il piano industriale, le strategie, causando così anche perdita di quote di mercato – ha precisato -. Mentre le altre compagnie aeree sono molto operative la nostra è immobile. Insomma, è destinata a rimanere vana la speranza di rilanciare al più presto Alitalia, a fronte di un 'investimento' complessivo che ammonta a circa 3 miliardi di euro pubblici solo per la New Co. oltre a 1,5 mld di euro di prestiti e aiuti alla compagnia in essere. È notizia di oggi la 'prenotazione' da parte della 'vecchia Alitalia' di altri 150 mln di euro per operare fino a marzo. Assurdo che vengano spesi altri soldi e non si faccia partire la New Co". Zanella, inoltre, ha definito come "pessima" la gestione commissariale di Alitalia, perché "al netto del Covid ha raddoppiato di fatto le perdite, richiedendo peraltro la prosecuzione per altre 6 mesi della Cassa integrazione a spese degli italiani, non si è ancora presentato al Parlamento per relazionare sulla sua gestione, senza contare che l'unica decisione del Commissario per contenere le perdite è stata quella di 'chiudere' le rotte Alitalia su Malpensa, l'aeroporto principale dell'area più produttiva del Paese”. (segue) (com)