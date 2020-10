Brexit: von der Leyen, vogliamo accordo ma non a ogni costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella video conferenza di domani tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier britannico, Boris Johnson, si affronterà lo stato dei negoziati sulla Brexit e il calendario per le prossime settimane. Lo ha confermato la stessa von der Leyen in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario spiegando che l'Unione europea vuole un accordo con Londra, ma non ad ogni costo. La presidente ha spiegato che ci sono "due temi principali": l'attuazione dell'accordo di recesso e la legge sul mercato interno. Un testo "molto controverso quanto alle disposizioni che riguardano soprattutto Irlanda e Irlanda del Nord". Von der Leyen ha ricordato che l'Unione europea ha chiesto al governo britannico di ritirare le parti problematiche di questo progetto di legge entro un mese. "Cosa che non è avvenuta. Abbiamo quindi avviato una procedura di infrazione che seguirà la sua strada", ha detto. "La mia conferenza di domani con il premier Johnson sarà incentrata sullo stato di avanzamento dei lavori innanzitutto, poi vedremo il calendario per le prossime settimane. Poi riferirò al Consiglio", ha spiegato. "Noi vogliamo un accordo perché pensiamo che sia meglio avere un accordo" data anche la vicinanza. "In tempi di Covid, con un impatto devastante sulle economie di entrambe le parti, è un'ottima cosa avere un accordo, ma non ad ogni costo. La tematica delle eque condizioni di concorrenze è fondamentale. Queste vanno garantite tra entrambe le economie. La questione della pesca è molto complessa, vedremo che progressi riusciremo a fare", ha concluso. (Beb)